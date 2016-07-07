中原期货：极端天气冲击需求，大连豆粕期货回吐涨幅

当前，能够促使豆粕上涨的新驱动可能是拉尼娜带来的干旱，除此之外豆粕上行缺乏新的核心驱动，没有了基本面的配合，资金也不会贸然进入拉升价格，豆粕短期内突破前高并非易事。在当前复杂的环境下，资金来也汹汹去也匆匆，投资者不仅要从产品的供需角度分析市场，还要综合考虑宏观层面对市场的影响，提高风险意识，做好风控措施。(完)