中原期货：极端天气冲击需求，大连豆粕期货回吐涨幅

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自7月7日的《期货日报》：
近期，我国极端天气频发，安徽、江苏、湖南、湖北等地发生洪涝灾害，水产养殖与生猪养殖受到较大影响，拉尼娜预期迟迟未能兑现，资金热情退潮，豆粕上行乏力。
当前，能够促使豆粕上涨的新驱动可能是拉尼娜带来的干旱，除此之外豆粕上行缺乏新的核心驱动，没有了基本面的配合，资金也不会贸然进入拉升价格，豆粕短期内突破前高并非易事。在当前复杂的环境下，资金来也汹汹去也匆匆，投资者不仅要从产品的供需角度分析市场，还要综合考虑宏观层面对市场的影响，提高风险意识，做好风控措施。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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