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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:40 BJT

中原期货：极端天气冲击需求，大连豆粕期货回吐涨幅

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

近期，我国极端天气频发，安徽、江苏、湖南、湖北等地发生洪涝灾害，水产养殖与生猪养殖受到较大影响，拉尼娜预期迟迟未能兑现，资金热情退潮，豆粕上行乏力。

　　当前，能够促使豆粕上涨的新驱动可能是拉尼娜带来的干旱，除此之外豆粕上行缺乏新的核心驱动，没有了基本面的配合，资金也不会贸然进入拉升价格，豆粕短期内突破前高并非易事。在当前复杂的环境下，资金来也汹汹去也匆匆，投资者不仅要从产品的供需角度分析市场，还要综合考虑宏观层面对市场的影响，提高风险意识，做好风控措施。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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