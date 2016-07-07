中原期货：上期所螺纹钢反弹遇阻，沪银涨势未变

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

螺纹钢主力1610合约上冲2787—1894元/吨区间遇阻，小时图MACD能量柱出现背离，期价短线回调概率较大。从图形结构看，2280—2300元/吨区域具备较强的支撑作用。操作上，之前低位多单在10天均线不跌破前提下，可以继续持有；没有持仓的投资者可以等待期价回落至支撑区域，再度适量建立波段性多头头寸，目标位2600元/吨附近。

从周线看，沪银1612合约在6月底放量突破大圆底颈线位3970元/千克之后，加速上行，创出2013年9月以来的新高，距离大圆底突破1∶1的目标位4800元/千克附近只有一步之遥。随着美白银大幅走高的有力配合，沪银延续强势上涨的概率极大。操作上，不建议追市买进，等待期价回调至5日均线附近时适量介入多单，止损以4300元/千克。(完)

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