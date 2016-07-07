宝城期货：郑州动力煤期货远月合约升水扩大

近期，在英国脱欧和美国暂缓加息等事件的交叉影响下，大宗商品市场的波动性显着放大。本周，动力煤期货市场先涨近2.7%，后连续两个交易日下跌，累计跌幅超过3%。相比之下，动力煤现货市场稳步上涨，体现了供给侧改革对动力煤市场供需基本面的影响。