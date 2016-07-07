宝城期货：郑州动力煤期货远月合约升水扩大

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自7月7日的《期货日报》：
近期，在英国脱欧和美国暂缓加息等事件的交叉影响下，大宗商品市场的波动性显着放大。本周，动力煤期货市场先涨近2.7%，后连续两个交易日下跌，累计跌幅超过3%。相比之下，动力煤现货市场稳步上涨，体现了供给侧改革对动力煤市场供需基本面的影响。
供给侧改革威力不减，中期内动力煤期货市场将延续上涨行情。建议投资者在行情剧烈波动时加强仓位管理，逢低再增持远月多单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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