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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:42 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货远月合约升水扩大

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

近期，在英国脱欧和美国暂缓加息等事件的交叉影响下，大宗商品市场的波动性显着放大。本周，动力煤期货市场先涨近2.7%，后连续两个交易日下跌，累计跌幅超过3%。相比之下，动力煤现货市场稳步上涨，体现了供给侧改革对动力煤市场供需基本面的影响。

供给侧改革威力不减，中期内动力煤期货市场将延续上涨行情。建议投资者在行情剧烈波动时加强仓位管理，逢低再增持远月多单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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