瑞达期货：郑糖振荡走高，大连铁矿石回调整理

以下内容节选自7月7日的《期货日报》：

近期，白糖1609合约围绕6000元/吨这一大整数关口振荡运行，消化前期低位的多头获利盘和上行压力。10日均线向上发散，对期货价格形成支撑。MACD指标红柱继续维持增长态势，DIFF和DEA两线仍向上扩散，表明价格仍处中线多头势。操作上，投资者可在5920—5980元/吨区域买多，以5850元/吨为止损点，短期目标6200元/吨。

铁矿石1609合约6月27日强力突破400元/吨整数关口后，持续维持上行格局，目前已经逼近4月下旬的高位区域下沿。布林通道开口持续扩张，但期货价格遭遇上轨压制，短期或振荡整理。强弱指标RSI有向下交叉趋向，关注周四的动向，一旦向下交叉，则调整级别扩大。操作上，日内交易为宜。(完)

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