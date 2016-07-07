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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 08:49 BJT

《交易视点》台债低档追价风险渐增，建议采行殖利率逢弹进场策略--凯基

路透台北7月7日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，欧洲金融业动荡持续升温，令市场再度敲醒当年雷曼风暴的警钟，颇有山雨欲来风满楼的味道。

加上英国脱欧的后续问题仍未停歇，各项因素使的市场避险诱因大幅增加，台债市场近日持券意愿高涨令行情易跌难涨，惟低档追价的风险渐增。

操作上建议采行逢弹进场的策略，预期五年券105/8期 交易区间0.45-0.55%、10年券105/4期 0.65-0.75%。(完) (整理 高洁如; 审校 乔艳红)

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