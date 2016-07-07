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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 09:09 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月7日至7月14日

路透7月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
                 
    
 开始日期      结束日期     公布时  公司代码   业绩季度及公司名称
                            间                 
 (日-月-年)    (日-月-年)                                                          
 7-7-16                     BMO     PEP.N      Q2 2016 百事可乐(PepsiCo)
 11-7-16                    NTS     AA.N       Q2 2016 美国铝业(Alcoa)
 12-7-16                    BMO     FAST.OQ    Q2 2016 Fastenal Co 
 13-7-16       18-7-16      BMO     DAL.N      Q2 2016 达美航空(Delta Air Line)
 13-7-16                    AMC     CSX.OQ     Q2 2016 CSX Corp 
 13-7-16       18-7-16      AMC     KMI.N      Q2 2016 Kinder Morgan Inc 
 13-7-16       18-7-16      AMC     INTC.OQ    Q2 2016 英特尔(Intel)
 13-7-16                    AMC     YUM.N      Q2 2016 百胜集团(Yum Brands)
 14-7-16       18-7-16      BMO     MTB.N      Q2 2016 M&T Bank Corp 
 14-7-16                    BMO     PGR.N      June 2016 Progressive Corp 
 14-7-16                    BMO     BLK.N      Q2 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-7-16                    BMO     JPM.N      Q2 2016 摩根大通 
 14-7-16       18-7-16      AMC     CTAS.OQ    Q4 2016 Cintas Corp 
      
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)

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