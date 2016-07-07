《中国报摘》--其他报纸重要消息7月7日

路透上海7月7日 -

**上海证券报**

--继万达院线之后，又一家以院线发行为主业的企业向A股市场发起冲刺。近期，前身为横店院线的横店影视出现在IPO预披露名单中。文件显示，本次拟发行新股不超过5,300万股，募资中的24.86亿元将投入影院建设项目，另有5亿元用于补充流动资金。

--保监会主席项俊波表示，“十三五”期间，中国将实现由保险大国迈向保险强国的重大转变，这对保险品牌建设提出了新的更高要求。保险品牌建设必须明确发展目标，找准发展方向，优化发展举措。

**证券时报**

--中国银行 近日成功完成境外30亿等值美元绿色债券发行。这是国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿色债券，由中国银行卢森堡分行、纽约分行同步发行，包括固定利率、浮动利率等两种计息方式，覆盖美元、欧元、人民币三个币种及2年、3年、5年三个期限，将分别在卢森堡证券交易所、香港联交所挂牌上市。

**人民日报**

--国家旅游局数据显示，今年1-6月，全国在建旅游项目9,944个，实际完成投资4,211.5亿元，较去年同期增长约30.5%。国家旅游局有关负责人表示，当前全国旅游投资呈现旅游大项目投资增速较快,民间资本持续活跃等新特点。(完)