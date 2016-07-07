《路透晚报》--7月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：6月末外汇储备环比增加134.26亿美元，重上3.2万亿美元关口

中国央行公布，6月末中国外汇储备为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元，5月为减少279.32亿美元。而以SDR计值的6月外汇储备为22,912.93亿SDR，较上月增加161.6亿SDR，上月为增加34.9亿SDR。

--《热点聚焦》中国创新经济是不是乔装改扮的楼市泡沫？

中国政府号召全国自上而下建立创新型经济，这导致地方政府争相以支持创新之名兴建新楼。根据互联网研究公司iiMedia的数据，创新中心像雨后春笋一样在中国各地涌现，而且未来五年其数量料将增加一倍多，达到将近5,000个。摆在地方政府面前的唯一一个问题就是：企业家不来入驻。

--香港数据：6月底止外汇储备资产微升至3,606亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年6月底止官方外汇储备资产为3,606亿美元，较上月底微增3亿美元。

--台湾央行：明日起准备金乙户定期存款利率调降7.8基点至0.82%

台湾央行宣布，周五(8日)起银行在央行准备金乙户活期存款利率部分调整为0.146%(原为0.186%)，源自定期性存款部分调整为0.820%(调整前为0.898%)。

【金融】

--中国金融：面临货币过快扩张，未来银行业不良风险仍会持续上升--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。

--中国金融：非金融企业债占GDP比重可能高于160%--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员黄益平称，中国的高杠杆率已经成为国际市场普遍担心的问题，目前中国的企业债比较高，体现在非金融企业债占GDP比重高达160%甚至可能更高，这与国际水平相比亦相当高。

--《热点透视》对潜在投资者而言，中国邮储银行稳重外表下暗藏风险

中国邮政储蓄银行是根据国务院金融体制改革的总体安排，在改革原有邮政储蓄管理体制基础上成立。但是对该行即将香港上市交易的潜在投资者来说，该行或许“根正苗红”，却没有这四个字所形容的那么安全。

--《热点透视》中资投行并购业务排名蹿升，沾光本国企业海外并购热潮

在全球并购这块领域，中国的投资银行业者正因为独特优势而自成一家。中金公司和中信证券等中资投行在全球并购排行榜上迅速崛起，赶上国际对手。中国企业发起一连串并购交易，规模超过1,200亿美元，是中资投行崛起的主要原因。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行150亿元七天期逆回购，单日净回笼1,150亿元

中国央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,150亿元。

--中国信用债：弘昌燃气涉债务及担保违约，企业债本息兑付存不确定性

随着年报公布，中国河南省信阳市弘昌管道燃气工程公司发行的企业债“13弘昌燃气债”信用风险暴露。该债主承销商广州证券日前公告提示，发行人存在资金周转困难、未能按期偿还部分债务本息及担保违约等重大风险，债券回售部分本金及应付利息是否能按时兑付存在重大不确定性。

--中国债市：今年熊猫债发行量跳增，因人民币贬值及成本下降--摩根大通

摩根大通称，今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。

--中国债市动态：暖势延续期现货均涨，短期料转震荡待经济数据明朗

中国银行间债市早盘现券延续暖势，收益率小幅下行，国债期货亦升。交易员称，近期外盘避险情绪升温带动国内债市，但后期关注重点料转向即将公布的中国6月经济数据；在基本面明朗之前，债券收益率继续下行的空间存不确定性。

--中国货币市场：供给仍充裕利率波动有限，关注下周MLF到期及缴税影响

中国银行间市场主要回购利率波动不大，流动性延续充裕局面 。交易人士表示，央行公开市场连续第四日净回笼逾千亿元，但资金面宽松格局不改，大行 供给充足，短期机构预期仍属平稳。

--新债招标：进出口行三年固息债利率2.76%，10年3.2113%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息债，中标利率2.76%，同时发行的10年期增发债，中标收益率3.2113%，两期债投标倍数3.56倍和4.72倍。

【外汇】

--路透调查：人民币空头头寸增至五个月高位，其他亚洲货币变化不一

路透调查结果显示，最近两周押注人民币继续走贬的头寸触及五个月最高，投资者预期中国央行将容忍人民币进一步贬值以支撑本国经济。

--中国外汇：中国央行再堵套利漏洞，扩大远期售汇征收风险准备金范围

中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。

--中国汇市：人民币早盘放量小升脱离五年半低点，但短期走势料仍偏弱

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价放量小升，因隔夜美元指数调整，人民币中间价暂时脱离五年半低点，但CEFTS指数再创新低。交易员称，昨日央行新规不过是对此前监管规则“打上补丁”，对汇市实际影响非常有限，英国退欧影响仍在发酵，短期人民币料仍偏弱。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，短线连续上涨后获利回吐压力加大

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘出现较大幅震荡，股指连涨数日后在3,000点上方出现获利盘回吐，目前虽较前期出现温和放量，但量能水平仍不足以支持权重板块连续上涨，短线料仍震荡蓄势。

--中港个股：万科大股东钜盛华再度举牌，宝能系持股达到25%

不出意料，万科大股东深圳钜盛华继续在二级市场上增持股票。万科公告，钜盛华及其一致行动人前海人寿保险（合称宝能系）共持有万科A股27.6亿股，占公司总股本的25%。

--中国个股：保利和中航地产拟整合地产业务，股票即日起停牌

中国保利地产和中航地产同时公告，保利集团正与中国航空工业集团筹划地产业务重组整合方案，因该事项存在较大不确定性，两家公司股票即日起停牌。

--香港个股：中国玻璃获中建材集团增持股份，有望成为第一大股东