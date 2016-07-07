国际油市：美原油库存下降提振油价，但油品充裕及经济增长担忧施压

美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存大降670万桶，为连续第七周下降。

分析师还指出美元走低。

“油价也上涨，因美元走软，导致以美元计价的大宗商品更具吸引力，”澳新银行称。

尽管油价上涨，但经济放缓及成品油供应过剩，令油市承压。

亚洲原油需求放缓，而且一些指标显示出现下降，许多市场参与者怀疑这不只是季节性现象，而是由于经济放缓，甚至是更持久的结构性调整。

“增长再次下滑...情况似乎不是很好。出口情况继续令人失望，英国退欧引发的震荡一旦在亚洲登陆，还可能再度疲弱。(完)

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