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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 09:08 BJT

《汇市简讯》英镑兑日圆企稳，因负面消息暂时被消化

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    * 市场避险气氛减弱，暂时消化了英国地产基金有关消息
    * 英镑兑日圆亚洲时段交投于130.05-131.07日圆区间，不安情绪平
静下来，但交投仍清淡
    * 该交叉盘围绕小时图一目均衡基准线切入位130.49徘徊，一目均衡
转换线在130.74
    * 小时图一目均衡云区132.67-133.85位于其上但正在下行
    * 许多人仍预计该交叉盘将下跌。
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 王颖)

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