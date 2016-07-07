《汇市简讯》英镑兑日圆企稳，因负面消息暂时被消化

0045GMT * 市场避险气氛减弱，暂时消化了英国地产基金有关消息 * 英镑兑日圆亚洲时段交投于130.05-131.07日圆区间，不安情绪平 静下来，但交投仍清淡 * 该交叉盘围绕小时图一目均衡基准线切入位130.49徘徊，一目均衡 转换线在130.74 * 小时图一目均衡云区132.67-133.85位于其上但正在下行 * 许多人仍预计该交叉盘将下跌。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 王颖)