《香港报摘》--其他报纸重要消息7月7日

**明报**

--银河娱乐 副主席吕耀东接受澳门媒体访问时表示，银河第三、四期项目发展计划将于今年底或明年初动工；公司在发展新的项目时，亦会主攻中场，并且涵盖家庭及会展客，期望引进一、两项蒙地卡罗的元素到澳门的项目。

--仅集资1亿港元的香港商业物业发展商星星地产 ，据初步统计公开发售超购逾500倍，已稳坐今年新股“超购王”第五位。

**星岛日报**

--马云“爱股”瑞东 发盈警，指今年上半年亏损将扩大3倍，估计超过2.2亿港元，而去年则蚀5,218万港元。

--受惠油价下跌的上海石油化工 发盈喜，预期截至6月底止上半年净利将增长70%-90%，至29.43-32.89亿元人民币，因产品平均售价下降幅度小于原材料价格下降幅度，毛利增加。

**苹果日报**

--彭博引述消息人士指，新濠国际 及新濠博亚 联合营运的新濠影滙正计划本季度加设三个贵宾厅，由太阳城集团及德晋集团负责营运，安排内地赌客到贵宾厅及向他们提供贷款。

--据券商国泰君安预计，今年底内地银行的不良贷款余额将达2.1万亿元人民币，信托业不良资产规模达4,700亿元，非金融企业不良资产规模达6.3万亿元，并预计今年不良资产处置规模达约1.5万亿元。

**东方日报**

--保诚 近日发出通知，下月起客户如以银联卡缴付续保保费，需收取1.2%行政费，且中介人不能代客缴付。

--标准普尔将领展 的评级展望由负面上调至稳定，重申其长期企业信贷评级为A，以反映公司严守财务纪律，以及其业务在零售淡市中具弹性。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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