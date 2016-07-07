港报财经评论：镑滙走势低处未算低--信报7月7日

镑滙走势低处未算低 /苏子

英国脱欧后并未导致出现系统性风险，英镑兑美元前天却失守1.32关键支持后，令滙价迅即跌至1.30心理关口以下，再创31年新低的恶劣表现，令恐慌情绪再现。

市场预期目前英镑兑美元的走势只会是低处未算低，大方向英镑滙价将与欧罗滙价处于相同的价值水平，换言之，即欧罗兑英镑将会从目前的0.8550水平上升至1算心理关口，即欧罗兑英镑仍有17%的上升空间，一旦英镑真的贬值至与欧罗同值，倘若届时欧罗兑美元仍保持在上半年的1.0708低位以上，即英镑兑美元可以自目前的1.2975水平大幅下挫至1.10水平以下，有接近2,000点子或逾15%的跌幅！倘若英镑兑美元真的如市场预期般低处未算低，始终未能出现回稳的势头，市场恐慌情绪只会是高居不下，令受惠于避险资金追捧的黄金及日圆，将会继续保持强势。

目前金价已升至两年新高，昨天已显着升至上月24日英国脱欧后所造的1,358.80美元高位及20天保历加通道顶部阻力（1,361美元），最高暂时曾见1,375.50美元，目前金价走势明显进入单边升势中。昨天金价的单边升势其实只是追落后，因银价昨天所造的20.49美元高位仍明显低于本周一的21.09美元高位，由于银价自此高位的调整低位，暂时仍能保持在20天保历加通道顶部阻力（19.90美元）以上，反映银价与金价一样，仍然处于强势单边市况里运行。

短线而言，若银价可以显着回落至通道内波动及收市，与此同时，金价见与银价一同向下回落，届时金价才有望结束目前的强势单边升市。

美元兑日圆昨天曾低见100.17，险守100心理关口。短线而言，美元兑日圆若一直乏力升回101.00关口以上收市，料100心理关口将会不保，随后将会朝着2013年10月的96.53低位支持迈进。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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