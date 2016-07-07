更正-企业并购：法国达能接近以约100亿美元收购美国WhiteWave Foods--FT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
(更正：因英文原文有误，内文第一段去掉“达能表示”的措辞，均为金融时报援引消息人士的报导内容)
路透7月6日 - 英国金融时报(FT)报导称，全球最大的酸奶生产商法国达能 就收购美国有机食品生产商WhiteWave Foods 事宜接近达成协议，对后者的估值可能达到100亿美元左右。
金融时报引述两位知悉谈判进展的消息人士称，该交易将是达能10年来最大的一笔并购交易，也是2014年末继任执行长的Emmanuel Faber推动的首笔重大交易。
根据消息人士，最早可能在周四宣布达成协议。
路透在欧美常规工作时间外尚未立刻联系上达能和WhiteWave Foods就此消息置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。