更正-企业并购：法国达能接近以约100亿美元收购美国WhiteWave Foods--FT

(更正：因英文原文有误，内文第一段去掉“达能表示”的措辞，均为金融时报援引消息人士的报导内容)

路透7月6日 - 英国金融时报(FT)报导称，全球最大的酸奶生产商法国达能 就收购美国有机食品生产商WhiteWave Foods 事宜接近达成协议，对后者的估值可能达到100亿美元左右。

金融时报引述两位知悉谈判进展的消息人士称，该交易将是达能10年来最大的一笔并购交易，也是2014年末继任执行长的Emmanuel Faber推动的首笔重大交易。

根据消息人士，最早可能在周四宣布达成协议。

路透在欧美常规工作时间外尚未立刻联系上达能和WhiteWave Foods就此消息置评。(完)