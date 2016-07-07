中国债市动态：暖势延续期现货均涨，短期料转震荡待经济数据明朗

路透上海7月7日 - 中国银行间债市周四早盘现券延续暖势，收益率小幅下行，国债期货亦升。交易员称，近期外盘避险情绪升温带动国内债市，但后期关注重点料转向即将公布的中国6月经济数据；在基本面明朗之前，债券收益率继续下行的空间存不确定性。

而资金面宽松、配置需求强劲则令利率债一级市场表现强势。中国进出口银行上午招标的三年和10年期固息债，中标利率/收益率分别为2.76%和3.2113%，均低于对应中债估值，投标倍数3.56倍和4.72倍。

华东一银行交易员表示，目前市场上止盈压力与看多力量并存，现券走势略显纠结，虽然情绪上仍然偏暖，但对于收益率继续下行的空间，预期并不明朗。

“现在大家有点做(6月经济)数据预期的意思，信贷可能会有冲量，总体数据应该还是会偏弱；不过前段时间涨幅比较大了，短期内市场交易结构上也许会有一些技术性调整。至于行情能否走完，还是要等数据出来，”他说。

中国国家统计局将于周日(10日)公布6月物价数据，路透综合近40家机构预测中值结果显示，6月CPI同比涨幅料放缓至1.8%；而在原油等大宗商品价格续涨之下，6月PPI同比降幅有望连续第六个月收窄至2.5%。 路透调查并显示，中国6月新增人民币贷款预计小升至10,400亿元。

上海一银行交易员称，早盘10年国开债收益率较前日降约1.5个bp(基点)，“下行也是延续之前的情绪。”

他并认为，在6月经济数据落定之前，短期内债市还是看震荡，“信贷数据可能还可以，CPI估计还是2以下了，总体预期不温不火吧。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1550%/3.1475%，上日尾盘在3.1720%/3.1700%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8150%/2.80%，上日尾盘在2.84%/2.83%。

中国央行公开市场周四进行150亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，据此计算，单日净回笼1,150亿元。截至今日，本周公开市场连四日净回笼规模达6,150亿元。