港报财经评论：大市终须跌，防守选深高速--经济日报7月7日

大市终须跌，防守选深高速 /林瑞芬

要跌终须跌，恒指 反弹受阻后，昨续挫1.2%至20,495点收市；国指 跌1.6%至8,503点，大市成交额近607亿港元。

英镑低处未算低，昨早兑美元已跌穿1.30水平，创1985年6月以来新低，较英国公投脱欧前的高位1.5018累跌约15%。高盛警告，由于英国央行近期可能为应对脱欧而增加宽松刺激，而美国联储局货币政策立场几乎不变，英镑短期料进一步下跌，三个月内兑美元可能跌至1.20。

英镑跌势未止，也拖累到人民币，人民币兑美元中间价昨早调降0.39%，较上个交易日大贬263点子，报6.6857，刷新2010年11月以来近6年新低。欧元、英镑积弱难返，人民币又短期难以取代其国际地位，避险货币只有美元独大。

美国第一季度GDP环比折合年率向上修订至增长1.1%，上次公布的修正值为增长0.8%，主要是因为对外贸易和企业投资的改善弥补了消费支出的疲软并支撑整体经济表现。第二季度迄今，美国经济仍显示出一些加速增长的迹象，最近公布，美国6月制造业PMI为53.2，升至2015年2月来最高水平，且就业分项指数自2015年11月来首次高于荣枯分水岭50，制造业有望进入繁荣期。而申领失业救济人数连续69周低于30万人，创历史最好水平。这令投资者较为有信心把避险资金投入美元、美国国债、甚至是美股，见道指今年初来多番抵近18,000，而受阻，理论上，阻力明显，可引发淡友的强攻，但淡友始终找不到缺口，周前疑似双顶回落都被好友顶番上去，似乎美股老牛还未到寿终正寝时！

英国脱欧的影响时而淡化，投资者切忌为两、三日反弹市所迷失，大前路是乌云常蔽日，毕竟影响不确定。脱欧对英国的影响又继续发酵，英国三大房地产基金被迫暂停赎回，让市场人士担心投资基金被迫卖出房产，将会成为房地产价格快速下跌的导火綫，财富效益消失。环球避险模式再次启动，股市显着回吐。当务之急，是确认英国银行的资本金更加充足。英国央行在最新发布半年度金融稳定报告称，已把逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0，预计维持至2017年6月；并且将下调缓冲比率，此举旨在提振借贷，这将减少57亿英镑的监管资本缓冲，提高银行向家庭和企业的借贷能力达1,500亿英镑。

惟英国脱欧公投结果，犹如潘朵拉盒子的打开，一石激起千层浪，意大利银行业也是下一个计时炸弹，意大利股市监管机构Consob发通告，禁止于周三沽空该国第三大银行Monte dei Paschi的股票。在欧元区的上市银行中，意大利创造的坏帐占一半。据意大利央行4月份资料显示，其国内银行的不良贷款达3,600亿欧元，自金融危机以来，该金额一直在上升，暗示了欧洲未能成功解决银行业问题。短期防范金融危机再现，主要靠各国央行的协商协调出招。英镑跌势未止，相信各国在谋出招时机。

欧洲区的政经风险，需要更长的时间消化，不可能有即时解救之法。投资者要么像鸵鸟一样，钻入发达国如日本或美国的国债市场，求保本。股票资产肯定是会较债市的潜在回报高些，但在这风风雨雨的大时代下，风险必然也是高，只宜小注投入盈利把握性强，现金流足的股份身上。

公路股深圳高速 近年走势，已比恒指或国指强势得多，近月回吐，股价如守稳于6.5港元可小注收集，止蚀6.3港元，中綫上望8港元，昨收6.81港元。

据中金公司调研所得，深高速得益于深圳地区经济较活跃；持续增长的汽车保有量；南光、盐排和盐坝高速在年初免费后带动相连公路车流量增长；以及清连高速分流作用减弱四个因素，今年来车流量增速表现较好，5月并表路段的车流量同比增长15%，1至5月累计增速11%。5月并表通行费收入同比增长10%，1至5月累增9%。从历史来看，下半年车流量表现一般会好过上半年，车流量将维持高增速。

此外，虽然近来湖北省宣布下调高速公路收费10%，但下调的部分实际上是由高速公路运营企业代收代缴的建设基金，对运营公司没有影响；根据公司与广东省交通厅沟通，下调深高速高速公路费率的可能性小。催化而言，就是梅林关开发专案，公司已在6月末支付约20亿元人民币的土地转化费和相关拆迁费，在梅林关专案土地已达到可开发状态下，预计具体开发计划在下半年出台。

最后看大市，技术上，恒指受制于三角形，波动势仍在，阻力约21,000至21,100，而支持19,600左右（最终试穿底机会高）。国指方面，支持8,250，阻力9,000。（完）

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