港报社评：通报机制提高规格，强化权威有利落实--明报7月7日

港府官员到北京，与多个部门官员商讨完善两地通报机制，根据特首梁振英率同港官交代有关情况，说明事态取得一定进展。按可预估发展，内地与本港就新机制不难达至共识，不过，从铜锣湾书店事件揭示出来的问题，显示会否收到成效，除了有关规定做法须周延之外，主要视乎机制是否获得尊重和落实执行。审视梁振英交代的「阶段性成果」，通报机制还有不少空间尚待完善，才可减低重蹈覆辙的风险。

首轮商讨取得的进展，包括通报时限在14日之内，通报内容包括列明所涉及案件及案情摘要，通报渠道增加通报方式及通报的对口单位等。现行通报机制实施15年以来，约九成个案都在14日内通报，达至的时限共识可以杜绝藉故拖延，是一项改进，加上通报内容明确化，各自增加对通报个案的了解，对妥善处理有一定帮助。

不过，以铜锣湾书店事件的通报，在店长林荣基被内地拘留约8个月之后，前日港方才获得通报；过去数月，本港警方按通报机制向内地查询，迟迟未获回覆，即使特首梁振英高调开腔，仍然不得要领，其后广东省公安厅给港方的回覆只是片言只字，连林荣基等人被拘留在宁波也未披露。所以，从通报时限和内容而言，内地处理林荣基等人的个案，未符合规定和要求，事态在本港引起轩然大波，然而迄今未见内地就此向港方交代发生了什么事。有关情况，若显示内地对今次通报失误不当一回事，也没有单位或个人需要负责，则即使有了新机制，会否确切落实执行，仍然只能走着瞧。

关于通报对口单位，历来本港警方与广东警方对口，铜锣湾书店事件通报出现阻滞，广东警方是否需负担责任，缺乏资料研判。不过，设若本港直接与宁波公安局对口，相信情况会不一样，起码港方知道人被拘留在那里，可设法发挥作用。由铜锣湾书店事件，说明本港警方仅与广东警方对口并不足够，应该扩及与其他地方公安单位对口，互相通报港人在内地、内地人在港涉嫌犯罪被拘留的个案。另外，港方与公安部也要建立对口渠道，在与地方互动出现阻滞时，港方可以向公安部寻求协助。有关港方与内地地方和公安部的通报机制安排，在日后的文件须清晰写明，使各方知所遵行。

梁振英在交代阶段性成果时，就通报渠道表示「我们亦争取通报范围应该涵盖所有执法单位」，这个说法可解读为港方正在争取，仍未与内地取得共识。现行通报机制写明，内地须向本港通报的包括公安、海关、国安和人民检察院的案件，不过，林荣基提及的「中央专案组」却未见内地官方公开否认，是耶非耶尚待厘清。实际上，情况折射何谓内地执法单位，通报机制必须妥善准确处理。按港人一般理解，只要是「官方拘留」就应该通报。不过，内地体制党政一家，港人很难搞清楚所谓「官方执法」，什么时候涉及党、什么时候是政府办事。由林荣基的案例，有理由相信通报阻滞与这种灰色地带有关，因此，本港应该要求日后在通报机制文件罗列清楚，以达至涵盖所有执法单位。

首轮商讨除了上述情况需要深化、具体、清晰和明确之外，还有3点值得注意或争取。首先，内地官场讲求规格，现行通报机制，当年由香港特区保安局与公安部港澳台事务办公室签署，仅属司局级的工作安排机制，内地厅级以上官员对此稍有松懈，地方上难以制衡；今次商讨，由律政司长袁国强与公安部副部长陈智敏居中对谈，显示层级与上次相比，提升为副部级处理的事务。设若层级攸关通报机制的效力，则应该争取相当于省部级的特首与公安部长签署机制文件，以提高规格，强化通报机制的权威。

其次，日后北京就通报机制，须加强对地方宣示，要求各地做好对香港的通报工作，特别是偏远地区较少涉港事务，但是不能排除有港人涉嫌犯事，若未能及时通报而萌生误会，就不好了。因为即使两地在正常情况下完成了千百宗通报，只要一宗做得不好，就可能触发风波，铜锣湾书店事态就是例子，北京加强宣示和宣传，可避免地方处理出现疏漏。

第三，尽快通报涉案被拘留港人，主要为使他们得到及时和必要协助，包括法律服务。目前本港在内地设有4个经贸办事处，分别在广东、上海、成都和武汉，另外在福建、深圳、山东和重庆也有联络处；港府应争取这些办事处和联络处的工作人员，在符合内地法律规定和要求下，可探视被拘留港人。今次商讨，只要修补通报机制疏漏，强化其权威和进一步保障涉案港人的权利，将可重建港人和国际社会对「一国两制」的信心。

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