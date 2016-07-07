《全球重要经济事件一览表》--7月7日-7月14日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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7月7日(四)
--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国家发展和改革委员会副主任胡祖才介绍建立和实施公平竞争审查制度有关情况，并答记者问。(0200)
--联合国秘书长潘基文将对中国进行访问，至10日。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。
东京--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。
马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在与西班牙银行业举行圆桌会议时致开幕词(1000)。
法兰克福--欧洲央行发布6月政策会议记录(1130)。
惠灵顿--新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)就宏观审慎政策和房屋市场风险发表讲话(1630)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2016就业前景报告。
里斯本--OECD全球生产力论坛(至7月8日)。
7月8日(五)
--中国国务院新闻办新闻举行政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长信长星介绍2016年上半年就业形势有关情况，并答记者问。(0200)
7月9日(六)
上海--G20贸易部长会议(至10日)。
7月11日(一)
美国奥扎克湖--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1400)。
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300)。
7月12日(二)
美国马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利就经济及美联储的角色发表演讲(2130)。
伦敦--英国央行公布最新金融政策委员会会议纪录(0830)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1335)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在悉尼银行及金融稳定会议中发表演说(0130)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
7月13日(三)
华盛顿--美联储发表经济状况褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决定和货币政策声明(1400)，央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯随后召开记者会(1515)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景和货币政策发表讲话(0230)。
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
7月14日(四)
美国维克托--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1515)。
俄克拉荷马市--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1715)。
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。 (完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王颖)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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