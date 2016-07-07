港报社评：病人权益须保障，医生组织勿硬拗--信报7月7日

关乎医务委员会改革的《二○一六年医生注册条例（修订）草案》经过上星期三流会之后，昨天恢复二读。由于改革医委会的最主要目的是加快处理投诉，让一直以来备受诟病的「医医相护」拨乱反正，为本来有冤无路诉的病人主持公道，所以这一条草案基本上得到社会广泛认同，包括民主派各政党在内。偏偏迄今为止，医生组织依然企图反对到底，昨日不但再有医学会号召一百人抗议，更加由医学界议员梁家骝饰演独脚戏，在立法会内全程以迹乎疯狂的姿态不断要求点算人数，不惜拉布把其他议案堵死，也要务求制造流会效果，令草案通过不了。

梁家骝的「恶意点人数」固然受到建制派抨击，民主党主席刘慧卿以及公民党党魁梁家杰一样不敢苟同，政务司司长林郑月娥更十分劳气地以严词批评对方浪费时间，做法极端不妥，手法相当粗暴。林郑月娥强调政府不会将两条有关骨灰安置所，以及消防修订草案的议程调前讨论。恰恰是不愿意看到议程受阻，所以工党立法会议员李卓人表示，基于紧随改革医委会草案之后，希望涉及骨灰龛的条例草案可以尽快处理，故此不赞成拉布。

我们日前讲过，医疗业界的反对理由缺乏事实根据，过早地「预支忧虑」。如果外号怪医的梁家骝一意孤行，伙同医生组织继续逆民意而动，相信会进一步加深「医医相护」的恶劣形象，令人觉得医疗业界不止预支忧虑，简直是只顾维护自己的既得利益，漠视病人组织的强烈诉求。须知道，病人组织渴望医委会改革已等了十多年，若今次草案被拉布至胎死腹中，实在有违公义原则。

医疗业界反对修订条例的理由主要是两点，其一是担心增加四名政府委任的非业界委员，将会受到政府操控，其二是忧虑条例草案获通过之后，可能会降低海外医生来港执业的门槛，让内地或者「一带一路」的医生免除考试，直接来港执业，既抢饭碗，又可能影响医疗质素。

政府委任就会受到操控吗？不见得，因为新增的四名非业界委员之中，一名须由消费者委员会提名，另外三名则由病人组织选出，受操控的可能性相当低。更何况，医委会的大部分委员仍然是业界代表（现时二十八名委员之中，有二十四名具医学背景），政府操控非业界委员从而损害医学界自主的讲法，难以自圆其说。

至于条例草案通过会降低海外医生来港执业门槛的忧虑，可谓无稽之谈，因为医委会根本没有权力这样做。医生组织单凭主观臆测即反对草案，要不是误会太深，就是蓄意混淆视听。

病人组织是支持草案获得通过的主力，有一位病人家属陈先生现身说法，太太于二○一三年三月因单肺出现淋巴漏入院，胸肺科医生为她做完手术后，另一边肺又出事，导致病情恶化，同年九月身亡。陈先生质疑医生专业失德，希望尽快通过草案，改革医委会加强监管。

若然不改革，若然不增加非业界委员提升公信力，怎对得住屡见不鲜的医疗失误受害者？医生组织之中有一派意见认为，改革方案不是最理想的做法，建议医委会将司法职能分开，成立一个独立的侦讯组织，所以现时的草案必须反对。我们不得不指出，有改革永远好过没改革，如果不是最理想的方案就弃之如敝屣，那么到头来只会一事无成，「医医相护」的陋习不改，病人权益得不到保障。

今届立法会将于七月十五日结束，任何法案皆要掌握时间处理，《二○一六年医生注册条例（修订）草案》作为重大民生议题，而且看不到有理有节的反对依据，我们呼吁梁家骝和医生组织，不要硬拗下去，徒然将自己置于市民尤其是病人的对立面，有违医生的专业形象和仁心。

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