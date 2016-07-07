版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 09:30 BJT

全球金市：金价走坚，但仍低于逾两年高点

亚洲股市周四盘初谨慎上扬，之前美国公布乐观经济数据，抵消欧洲股市下跌的影响，并提振美股收高。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

会议记录公布后，美国短期利率期货合约周三略微削减跌幅。

美联储理事塔鲁洛周三称，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.03%至982.44吨，周二为982.72吨。

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach周三表示，鉴于欧盟稳定性堪忧，全球经济滞胀持续，以及央行政策效果令人担心，黄金仍是最佳投资。

荷兰银行周三将2016年黄金均价预估由每盎司1,283美元上调至1,300美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李爽 审校 王丽鑫/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐