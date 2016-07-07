全球金市：金价走坚，但仍低于逾两年高点

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
亚洲股市周四盘初谨慎上扬，之前美国公布乐观经济数据，抵消欧洲股市下跌的影响，并提振美股收高。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。
会议记录公布后，美国短期利率期货合约周三略微削减跌幅。
美联储理事塔鲁洛周三称，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.03%至982.44吨，周二为982.72吨。
DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach周三表示，鉴于欧盟稳定性堪忧，全球经济滞胀持续，以及央行政策效果令人担心，黄金仍是最佳投资。
荷兰银行周三将2016年黄金均价预估由每盎司1,283美元上调至1,300美元。(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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