金属期市：期铜连跌三日后小涨，但库存高企遏制涨势

LME铜库存增至22.255万吨，为2月以来的最高水平，较4月初猛增58%。

美国6月服务业活动触及七个月高位，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。 这亦帮助提振风险资产人气。