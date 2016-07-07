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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 09:54 BJT

金属期市：期铜连跌三日后小涨，但库存高企遏制涨势

LME铜库存增至22.255万吨，为2月以来的最高水平，较4月初猛增58%。

美国6月服务业活动触及七个月高位，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。 这亦帮助提振风险资产人气。

根据美联储上月政策会议记录，美联储决策者6月决定按兵不动，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

LME期镍升破每吨10,000美元，因担心菲律宾对中国的镍矿石供应可能受阻。

LME期镍 涨1.5%至每吨10,120美元，周一曾触及八个月高位10,410美元。上期所期镍 涨2.6%至每吨80,510元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/侯雪苹；审校 白云/徐文焰)

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