金属期市：期铜连跌三日后小涨，但库存高企遏制涨势

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
LME铜库存增至22.255万吨，为2月以来的最高水平，较4月初猛增58%。
美国6月服务业活动触及七个月高位，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。 这亦帮助提振风险资产人气。
根据美联储上月政策会议记录，美联储决策者6月决定按兵不动，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。
LME期镍升破每吨10,000美元，因担心菲律宾对中国的镍矿石供应可能受阻。
LME期镍 涨1.5%至每吨10,120美元，周一曾触及八个月高位10,410美元。上期所期镍 涨2.6%至每吨80,510元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/侯雪苹；审校 白云/徐文焰)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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