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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 09:41 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元获得良好买盘，因亚股走高

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* 除日本外亚洲股市早盘涨0.85%，日股日经指数在平盘上下游走

* 美国时段市场人气改善，美股转为上扬

* 亚市早盘人气良好，有助于支撑澳元兑美元

* 亚市开盘不久跌至0.7509后，澳元站上0.7530美元

* 阻力位于双重顶0.7545，若升破则将上看英国退欧公投前的高位0.7650(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)

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