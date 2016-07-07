《汇市简讯》澳元兑美元获得良好买盘，因亚股走高

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 除日本外亚洲股市早盘涨0.85%，日股日经指数在平盘上下游走
* 美国时段市场人气改善，美股转为上扬
* 亚市早盘人气良好，有助于支撑澳元兑美元
* 亚市开盘不久跌至0.7509后，澳元站上0.7530美元
* 阻力位于双重顶0.7545，若升破则将上看英国退欧公投前的高位0.7650(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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