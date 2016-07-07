更新版 1-台湾债市：105/4期殖利率大幅开高回落，因欧洲情势仍余波荡漾

(新增市场人士说法及最新行情)

路透台北7月7日 - 台湾10年公债105/4期 周四早盘强弹。交易员表示，央行突然逆势拉升拆利率，调回到0.18%原水准，再度触动市场敏感神经，殖利率一度强弹逾3个基点，但随即吸引空手进场，殖利率回落到0.70%附近狭幅波动。

他们指出，央行把隔拆利率自0.179%调回到0.18%，使原本一路挫低的债券殖利率强弹，惟外在经济环境仍不佳、英国通过脱欧公投后续衍生出来的义大利银行坏帐问题等，市场悲观气氛再度被点燃，殖利率止弹走稳。

〞利率弹上来还是会捉啦，因为市场资金依旧浮滥啊。〞一大型银行交易员说。

他们表示，不知道这两天央行葫芦里在卖什么药，让隔拆利率突上突下，但债市有波动也是好事，至少空手可以找到进场机会，殖利率亦不致因一直挫低，最终可能变成零利率。

一大银行交易员即称，以往只有在央行要让拆款利率动时，利率才会动，而且很少看到利率突上突下的情况，这两天感觉还满特别的；但往后债市观察重点除美债殖利率变动外，还要随时留意央行每天在市场上的动作，〞现在是央行在控盘了，但怎么会这样呢？是缺钱吗？还是要制造台债波动？〞

另一大型商银交易员指出，央行突然把隔拆利率调回到0.18%，令10年券殖利率一度弹升至0.706%，但随即吸引空手进场，〞结论就是：殖利率不会弹太高，毕竟外在气围还是有利债市，尤其是欧洲还是很不平静。〞

美国指标10年期美债收益率＜US10YT=RR＞周三触及1.321%，30年期美债收益率 ＜US30YT=RR＞触及2.098%，均为纪录低位，七年期美债收益率＜US7YT=RR＞触及1.146%，为逾三年来最低水平。

本地时间10:47，10年券105/4 殖利率涨1.50基点至0.6880%,稍早高点在0.7060%，成交160.0亿台币。

而五年券105/8 殖利率涨0.60基点至0.5000%，成交15.0亿台币；另在台股方面，加权指数 上涨0.62%。

交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.68-0.72%、0.48-0.52%。

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