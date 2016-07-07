中国信用债：弘昌燃气涉债务及担保违约，企业债本息兑付存不确定性

路透上海7月7日 - 随着年报公布，中国河南省信阳市弘昌管道燃气工程公司发行的企业债“13弘昌燃气债”信用风险暴露。该债主承销商广州证券日前公告提示，发行人存在资金周转困难、未能按期偿还部分债务本息及担保违约等重大风险，债券回售部分本金及应付利息是否能按时兑付存在重大不确定性。

13弘昌燃气债 发行规模7亿元人民币，在银行间市场和上海证券交易所上市。该公司公告称，在6月30日发布2015年年报后，众多投资者来电问询公司经营情况，上述债券已自7月5日起停牌。

该期债券于2013年6月20日发行，期限七年，票面利率为6.49%；存续期第四年附发行人上调票面利率选择权及投资者回售权，回售部分债券兑付日为2017年6月20日。不过该期债券的2016年年度付息已于6月20日完成。

弘昌燃气2015年年报显示，由于该公司担保的河南信阳毛尖集团向华融国际信托的2亿元信托贷款出现违约，公司全部股东持有发行人的股权已被司法冻结。此外，公司在国家开发银行河南省分行余额4,918.36万元的贷款出现未能按期偿还本息，目前双方仍在协商解决方案。

根据13弘昌燃气债最初的增信安排，河南信阳毛尖集团以其拥有的50,045亩林地使用权及林木资产为该期债券提供抵押担保。但弘昌燃气年报提示，上述抵押担保资产在极端情况下的集中处置存在一定困难，如果不能如期变现，将对投资者到期收回本息构成影响。

广州证券称，在出现债务及担保违约后，弘昌燃气又为该期债券追加了全资子公司河南源能企业管理咨询公司担保。同时，担保人已承诺将不超过5亿元现金指定存放于承销商开立的专项账户，以此作为该债本金或利息足额回售和全额兑付的保证金担保。

截止年报披露日，发行人已转入首期5,000万元保证金，其中部分资金已用于支付该期债券2016年度全部利息。

年报还显示，除国开行贷款违约，弘昌燃气在中原银行6,000万元贷款被划分为关注类。截止2015年末，弘昌燃气对外担保金额合计53,850万元，占净资产比例为14.69%。

不过弘昌燃气亦在积极化解债务风险，甚至探索债转股途径。年报显示，该公司去年5月曾向中广核国际融资租赁公司以融资租赁形式借款3亿元，未能按期偿还，引发中广核起诉。公司计划通过债转股化解债务纠纷，预计今年7月底签订债转股战略协议，8月完成尽职调查，9月完成债转股正式协议的签订。

据该公司此前披露的发行资料，弘昌燃气是信阳市最大的综合性民营企业，从事燃气等基础能源行业的开发、建设和经营，发行人占据信阳天然气市场的份额超过70%。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)