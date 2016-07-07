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亚洲 | 2016年 7月 8日 星期五 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--7月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值      
    
    7月8日(五)
    0000 日本加班工资                                 5月          --        +1.0%
     --  日本服务业景气判断指数                       6月          --         43.0
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                     6月         3.3%        3.3%
             经季节调整的失业率                                   3.5%        3.5%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                 5月       +0.25%        持平
                         进口(较前月)                            +0.4%       -0.2%
                         贸易收支(亿欧元)                      顺差238     顺差240
    0645 法国预算收支(亿欧元)                         5月          --      赤字565
    0645 法国工业生产(较前月)                         5月        -0.5%       +1.2%
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       6月     增加17.5     增加3.8
             民间就业岗位(万人)                               增加17.0     增加2.5
             制造业就业岗位(万人)                          　     持平     减少1.0
             政府部门就业岗位(万人)                                --      增加1.3
             失业率                                               4.8%        4.7%
             平均时薪(较前月)                                    +0.2%       +0.2%
             每周平均工时                                         34.4        34.4
             劳动力就业参与率                                      --        62.6%
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                    6月       增加0.5    增加1.38
               失业率                                             7.0%        6.9%
               就业参与率                                          --       65.70%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      5月     增加160.0   增加134.2
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    7月6日(三)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           6月      12,654       --
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周   买超1,139       --
         外资投资日本股票(亿日圆)                             买超4,282       -- 

    7月7日(四)
     --  中国外汇储备(万亿美元)                         6月       3.21        --
             黄金储备(亿美元)                                      774        --
    0500 日本同时指标                                   5月       -1.5        --
             领先指标                                              0.0        --
    0600 德国工业生产(较前月)                           5月      -1.3%       持平
    0645 法国经常帐(亿欧元)                             5月      赤字3        -- 
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)               5月     逆差28     逆差49
    0715 瑞士CPI(较前月)                                6月      +0.1%       持平
                (较上年同期)                                     -0.4%      -0.5%
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                    6月      +1.3%        -- 
                            (较上年同期)    截至6月的三个月      +8.4%      +7.7%
    0830 英国工业生产(较前月)                           5月      -0.5%      -1.0%
                     (较上年同期)                                +1.4%      +0.5%
             制造业产出(较前月)                                  -0.5%      -1.0%
                       (较上年同期)                              +1.7%      +0.7%
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)             6月     38,536         -- 
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  6月   增加17.2   增加15.9
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                         5月      -1.9%      +2.0%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月2日当周       25.4         27
                 四周均值(万人)                                   26.5        -- 
                 续请失业金人数(万人)           6月25日当周      212.4      211.3
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                  6月       54.7        -- 
                   经季节调整PMI                                  51.7       51.0    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 6月        +2.0%         --
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             5月    盈余18,091  盈余17,500 (完)        
      
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)

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