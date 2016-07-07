主要国家经济指标预测--7月8日****

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月8日(五) 0000 日本加班工资 5月 -- +1.0% -- 日本服务业景气判断指数 6月 -- 43.0 0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 3.3% 3.3% 经季节调整的失业率 3.5% 3.5% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 5月 +0.25% 持平 进口(较前月) +0.4% -0.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差238 顺差240 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字565 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.5% +1.2% 1230 美国非农就业岗位(万人) 6月 增加17.5 增加3.8 民间就业岗位(万人) 增加17.0 增加2.5 制造业就业岗位(万人) 持平 减少1.0 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.3 失业率 4.8% 4.7% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.6% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加0.5 增加1.38 失业率 7.0% 6.9% 就业参与率 -- 65.70% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加160.0 增加134.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月6日(三) 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 12,654 -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超1,139 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,282 -- 7月7日(四) -- 中国外汇储备(万亿美元) 6月 3.21 -- 黄金储备(亿美元) 774 -- 0500 日本同时指标 5月 -1.5 -- 领先指标 0.0 -- 0600 德国工业生产(较前月) 5月 -1.3% 持平 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 赤字3 -- 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 5月 逆差28 逆差49 0715 瑞士CPI(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.4% -0.5% 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +1.3% -- (较上年同期) 截至6月的三个月 +8.4% +7.7% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -0.5% -1.0% (较上年同期) +1.4% +0.5% 制造业产出(较前月) -0.5% -1.0% (较上年同期) +1.7% +0.7% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 6月 38,536 -- 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 6月 增加17.2 增加15.9 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -1.9% +2.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月2日当周 25.4 27 四周均值(万人) 26.5 -- 续请失业金人数(万人) 6月25日当周 212.4 211.3 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 6月 54.7 -- 经季节调整PMI 51.7 51.0 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 +2.0% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余18,091 盈余17,500 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿