中国债市：今年熊猫债发行量跳增，因人民币贬值及成本下降--摩根大通

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透伦敦7月6日 - 摩根大通称，今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
摩根大通在报告中称，2015年熊猫债发行规模为120亿元人民币(17.9亿美元)。
数据显示，企业占发行总规模的近三分之二，虽然这些企业是中国企业的海外分支。外国政府占总发行规模的14%，金融公司和国际机构分别占12%和9%。
波兰、匈牙利、斯里兰卡和尼日利亚等更多主权国家在考虑进入熊猫债市场。
“对人民币贬值的预期以及国内债券收益率较低，增加了熊猫债对发行方的吸引力，”摩根大通称，并指出随着中国经济减速，在岸债券收益率过去两年下降了约150个基点。
与此同时，所谓的点心债也变得更受欢迎，但最近熊猫债热潮影响了该市场。点心债即在香港或伦敦等大陆以外市场发行的人民币计价债券。
摩根大通补充称，今年前五个月点心债发行规模降至470亿元人民币，以这样的速度来看，今年的发行规模可能远低于2015年全年的1,690亿元。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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