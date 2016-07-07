中国债市：今年熊猫债发行量跳增，因人民币贬值及成本下降--摩根大通

路透伦敦7月6日 - 摩根大通称，今年迄今发行的熊猫债规模总计为290亿元人民币，是2015年全年的两倍多。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。

摩根大通在报告中称，2015年熊猫债发行规模为120亿元人民币(17.9亿美元)。

数据显示，企业占发行总规模的近三分之二，虽然这些企业是中国企业的海外分支。外国政府占总发行规模的14%，金融公司和国际机构分别占12%和9%。

波兰、匈牙利、斯里兰卡和尼日利亚等更多主权国家在考虑进入熊猫债市场。

“对人民币贬值的预期以及国内债券收益率较低，增加了熊猫债对发行方的吸引力，”摩根大通称，并指出随着中国经济减速，在岸债券收益率过去两年下降了约150个基点。

与此同时，所谓的点心债也变得更受欢迎，但最近熊猫债热潮影响了该市场。点心债即在香港或伦敦等大陆以外市场发行的人民币计价债券。