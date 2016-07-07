基金产业：美国共同基金在英国公投后当周外流规模创下今年最大--ICI

路透纽约7月6日 - 美国投资公司协会(ICI)周三发布数据显示，在英国公投退欧之后的那一周，美国共同基金资金外流规模创下迄今年最大。

数据显示，投资者在该周撤资100亿美元，为美国共同基金自2015年最后一周外流150亿美元以来最高；当时的背景是油价重挫拖累股市且企业债务接二连三出现违约。

ICI数据为从6月23日-29日的七天，涵盖了英国举行公投的6月23日。该数据并未计入货币市场基金。

该周股票基金净赎回达将近50亿美元，其中有27亿美元是来自专注于英国和其他欧洲地区发达市场的美国基金。

纪录显示，此为这类发达市场基金自2011年8月10日止当周流出52亿美元以来的最大单周外流。当时市场垄罩在美国遭标普降评以及欧债危机之下。

债券基金方面，ICI数据显示净流出24亿美元。高评级债券和市政债券基金虽持续呈现资金流入，但被低评级的高收益债基金流出34亿美元资金所抵销。