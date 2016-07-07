基金产业：美国共同基金在英国公投后当周外流规模创下今年最大--ICI

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透纽约7月6日 - 美国投资公司协会(ICI)周三发布数据显示，在英国公投退欧之后的那一周，美国共同基金资金外流规模创下迄今年最大。
数据显示，投资者在该周撤资100亿美元，为美国共同基金自2015年最后一周外流150亿美元以来最高；当时的背景是油价重挫拖累股市且企业债务接二连三出现违约。
ICI数据为从6月23日-29日的七天，涵盖了英国举行公投的6月23日。该数据并未计入货币市场基金。
该周股票基金净赎回达将近50亿美元，其中有27亿美元是来自专注于英国和其他欧洲地区发达市场的美国基金。
纪录显示，此为这类发达市场基金自2011年8月10日止当周流出52亿美元以来的最大单周外流。当时市场垄罩在美国遭标普降评以及欧债危机之下。
债券基金方面，ICI数据显示净流出24亿美元。高评级债券和市政债券基金虽持续呈现资金流入，但被低评级的高收益债基金流出34亿美元资金所抵销。
这是垃圾级债券基金连续第三周资金外流，也是其自2015年12月16日当周以来的最大单周外流。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。