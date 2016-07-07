《全球主要央行动态》--6月30日-7月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月30日-7月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。会议记录显示，包括联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权委员在内，联储决策者对英国6月23日举行的退欧公投普遍感到不安。“委员们普遍同意，在评估是否需要采取下一步行动撤走宽松货币政策前，明智的做法是采取观望态度，等待更多数据出炉，来了解英国公投的影响。”

美联储理事塔鲁洛称，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。他称，在全球消化英国投票决定脱离欧盟的影响之际，特别需要谨慎的态度。塔鲁洛在美联储政策会议上拥有投票权。

纽约联储总裁杜德利称，美联储可耐心等待升息时机，因通胀率低，美国经济前景面临包括英国退欧等不确定性。他还表示，，美国经济平均来说还“可以”，但现在断言上月英国退欧公投影响还为时过早。

美联储副主席费舍尔表示，最近几周美国经济已显示改善迹象，但美联储预计评估英国退欧的影响还需要一些时日。

**欧洲**

英国央行采取措施确保英国银行业者维持放贷，因为公投脱欧的金融后果已开始显现，在商业地产市场尤为明显。英国央行试图缓解公投结果对经济的冲击，表示将会降低银行须持有的资本储备要求，额外释放1,500亿英镑(1,960亿美元)资金用于放贷。央行还给予保险业者更多时间来适应欧盟资本新规，以避免他们因压力过大而大举抛售公司债。

英国央行总裁卡尼表示，在英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。卡尼还表示，如果退欧阵营批评他的那些人最后填补了英国政府的权力真空，他也不会考虑辞职。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特和执委科尔施压英国，要求英国提供明确的退欧计划，以防止造成更多经济损害。他们表示，欧洲央行正在密切关注市场反应，如果金融稳定性受到威胁，欧洲央行准备出手干预。科尔称，欧洲央行可能采取注入现金的干预方式。他还表示，到目前为止，尽管市场出现了巨大的调整，但还是在继续正常运转。

欧洲央行公布研究报告称，欧元区闲置产能或许比之前预估的规模高一倍，可能暗示需要出台更多促进需求的财政和货币政策。但该报告未必反映欧洲央行执委的观点。

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼称，目前讨论英国退出欧盟后欧洲央行货币政策的任何变动，还为时过早。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，央行目前的货币政策是适宜的，她警告德国不要过度批评欧洲央行。

瑞典央行将指标利率维持在负0.50%不变，并表示英国作出退出欧盟的选择之后，该行加息的时间可能会晚于原先预期。瑞典央行下调附买回利率调整路径，称目前预期将在2017下半年收紧政策，较先前预估的2017年中推迟。

**大中华区**

中国央行称，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础。央行重申，近一段时期国际外汇市场受英国“脱欧”影响出现较大波动，人民币对美元汇率有所贬值，但总体来看，人民币汇率仍在按照“前日收盘汇率+一篮子货币汇率变动”的既有机制正常运行，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，市场预期平稳。央行强调，人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行，保持在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行副行长陈雨露日前称，要加强对杠杆率特别是企业债务问题的研究；在科学统计的基础上，对中国杠杆率水平变化趋势以及债务结构做出深入细致的分析。他表示，要扎实做好去杠杆各项工作，在节奏上把握做到有序渐进。

中国央行货币政策委员会2016年第二季度例会日前举行，会议表示将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时，还将改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本。

中国人民银行副行长张涛表示，中国正在考虑成为巴黎俱乐部的正式成员，加强与其他债权国的合作。

他还表示，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境,利率市场化和人民币汇率形成机制进一步完善提高了应对冲击的能力。

台湾央行季度理监事会议一如市场预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.375%。此为连续第四季降息半码。央行并称，英国脱欧后续效应增添景气下行风险，影响台湾经济复苏步调；而当前货币政策相当宽松，必要时将搭配扩张性财政政策，致力推动结构性改革。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，该行准备在必要时进一步扩大货币政策刺激，以实现2%的通胀率目标。他并维持央行对经济的乐观看法不变，暗示他对日本经济的复苏前景抱有信心。

日本央行新任审议委员政井贵子表示，不乐见汇率脱离经济基本面过度波动，汇市过度波动可能损及企业的投资活动。

韩国央行总裁李柱烈称，央行自2012年中期启动的宽松周期迄今已降息八次，但尚未完全取得预期效果，这主要归咎于外部冲击和结构性问题。

**澳洲**

澳洲央行宣布维持指标利率在1.75%不变，符合外界的广泛预期。国内外的政治不确定性，以及缺乏国内通胀方面的最新数据，促使央行维持利率不变。政策会议未就是否会进一步放松给出指引，令那些原本预计央行会表现出明显宽松倾向的人士感到失望。

**其他央行**

菲律宾央行总裁泰谭柯称，该央行认为目前不需要改变其货币政策立场，但考虑到英国公投决定退出欧盟，将会监控全球央行的行动，包括美联储。

俄罗斯央行去年第四季开始购买人民币定价资产，2015年末时人民币占外汇资产的0.1%。央行发言人称，人民币资产尚未计入俄罗斯官方黄金和外汇储备，因国际货币基金组织(IMF)还未给予人民币储备资产的地位。

墨西哥央行升息50个基点以支撑比索，升息幅度大于预估。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

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