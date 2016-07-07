香港新股：东方证券称公开发售认购不足额，国际配售则适度超额

路透香港7月7日 - 近日股市波动，中国大型券商东方证券 周四称，其价值78亿港元香港IPO在面向散户的公开发售部分未获得足额认购，国际配售部分则录得适度超额。

东方证券于6月20日即英国公投当周开始招股，在9.57亿股发售股份之中，公开发售占7.5%，国际配售占92.5%。

据公告，公开发售部分录得0.96倍认购，相当于整个IPO比重7.18%，国际配售部分则获得适度超额认购。经由国际配售补足后，东方证券如期明天（8日）在联交所挂牌上市。

一般情况之下，如果IPO面对严重认购不足，很大机会会搁置或推迟其上市计划。

东方证券IPO最终以原区间中低端的每股8.15港元定价，按9.57亿股发售H股计集资78亿港元；若扣除8,700万股原有股东出售旧股，上市公司实际筹70.9亿港元。

该公司获得10名基础投资者认购共4.5亿股股份，占IPO比重47%，相当于上市后股本7.32%。这些基础投资者包括环能国际 执行董事祝立家私人持有的红佳金融、交行 旗下交银国际投资、东航国际、上海电气集团、上实集团、惠理 等等。

香港时间09:54，东方证券A股升0.7%，报17.23元人民币。（完）

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