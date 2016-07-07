芝加哥期市：玉米及大豆期货弹升，收复上日失土

这波涨势可能稍纵即逝，因为相较于天气因素，分析师更重视良好的收成前景。

“美国近期的天气情况依然不好，”澳洲联邦银行在报告中称。

“气象预报显示，本周过后西南部玉米产区可能再度变得更为干旱，但总体看，美国的作物情况非常好，”该行称。

美国农业部周二发布的周度作物生长报告显示，玉米、大豆和小麦的生长状况不错。

CBOT小麦期货 涨0.5%，报每蒲式耳4.30-1/2美元。

分析师及交易员称，黑海小麦出口国俄罗斯和乌克兰开始收割，预计单产上升且质量与一年前持平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/侯雪苹；审校 龚芳/徐文焰)