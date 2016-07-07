芝加哥期市：玉米及大豆期货弹升，收复上日失土

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
这波涨势可能稍纵即逝，因为相较于天气因素，分析师更重视良好的收成前景。
“美国近期的天气情况依然不好，”澳洲联邦银行在报告中称。
“气象预报显示，本周过后西南部玉米产区可能再度变得更为干旱，但总体看，美国的作物情况非常好，”该行称。
美国农业部周二发布的周度作物生长报告显示，玉米、大豆和小麦的生长状况不错。
CBOT小麦期货 涨0.5%，报每蒲式耳4.30-1/2美元。
分析师及交易员称，黑海小麦出口国俄罗斯和乌克兰开始收割，预计单产上升且质量与一年前持平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/侯雪苹；审校 龚芳/徐文焰)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。