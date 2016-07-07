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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 10:19 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多230亿元三期债，期限三、五和七年

路透上海7月7日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(12日)招标增发
三期固息债，总额不超过230亿元人民币，期限包括三年、五年和七年。
    
    上述三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期CN1
60207=CFXS的增发债，票面利率依次是2.72%、2.96%和3.24%。具体发行条款如下：
    
                    2016年第八、六、七期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        3年：70亿元；5/7年：80亿元
    期限/计息方式   3/5/7年固息  
    招标时间        3/5年：7月12日9:30-10:30
                    7年：7月12日9:30-11:20
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7/14
    起息日          3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
    分销期          7/13-7/14
    上市日          7/18
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年0.10%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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