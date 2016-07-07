中国新债：国开行下周二将增发至多230亿元三期债，期限三、五和七年

路透上海7月7日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(12日)招标增发 三期固息债，总额不超过230亿元人民币，期限包括三年、五年和七年。 上述三期债为该行今年第八期 、第六期 和第七期CN1 60207=CFXS的增发债，票面利率依次是2.72%、2.96%和3.24%。具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5/7年：80亿元 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标时间 3/5年：7月12日9:30-10:30 7年：7月12日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7/14 起息日 3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 7/13-7/14 上市日 7/18 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)