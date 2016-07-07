企业并购：中国国网国际发展可拿出60亿美元收购CPFL小股东股权--消息

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透巴西利亚7月6日 - 两名政府消息人士周三对路透称，中国国网国际发展有限公司可拿出200亿雷亚尔(60.2亿美元)，用于收购CPFL Energia SA 小股东持有的股权。
消息人士表示，中国国网国际发展有限公司给予CPFL小股东的收购报价，将与其向CPFL最大股东Camargo Correa SA开出的报价相同。消息人士要求匿名，因未获准公开谈论此事。
Camargo Correa上周同意以58.5亿雷亚尔(17.6亿美元)出售手中股权，合每股25雷亚尔，较宣布交易前一日的股价高出近22%。
巴西银行(巴西最大商业银行)、Previ和Bonaire Participações的雇员退休基金持有CPFL股权。这些基金对路透称，他们尚未决定是否出售所持股权。根据CPFL的股东协议，上述基金须在60日之内作出决定。
CPFL股价周三收报22.10雷亚尔。(完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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