日本股市：早盘温和下跌，投资者仍谨慎

汇市震荡亦令投资者惴惴不安。美元兑日圆 跌0.3%至101.04日圆，但仍在上日低点100.20上方。

“尽管日经指数在英国脱欧触底后略有反弹，但市场人气仍差，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，投资者仍寻求债券等避险资产。

交易商们指出，由于美国周五即将发布关键就业报告，投资者不愿大举建立仓位。他们称，美联储可望维持利率不变一阵子的前景，令投资者感到宽慰，但全球经济成长疑虑犹存。

美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

出口类股反弹，丰田汽车 及本田汽车 均上涨0.7%。

银行类股亦上扬，三菱日联金融集团 及三井住友金融集团 均涨升1.1%。

防御类股今日表现相对失色。KDDI 及Terumo 分别下别2.7%及1.9%。

东证股价指数 早盘收市跌0.24%至1,231.24点，JPX-日经400指数 跌0.30%%，报11,095.39点。(完)

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