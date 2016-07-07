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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 10:58 BJT

更新版 1-企业并购：达能就收购WhiteWave Foods进行深入谈判--消息

(新增双方公司的更多细节)

路透7月6日 - 一位知情人士周三称，全球最大酸奶生产商法国达能 就收购美国有机食品生产商WhiteWave Foods 进行深入谈判，以振兴其增长前景。

在达能艰难应对巴西和俄罗斯等更具挑战性市场的回软之际，该交易将把WhiteWave旗下Silk杏仁奶和Earthbound Farm Organic沙拉等受欢迎的健康食品纳入达能产品组合，以使达能吸引富裕的消费者。

金融时报稍早援引消息人士报导，该协议最早可能在周四宣布，交易价值可能逾100亿美元。WhiteWave市值为83亿美元。

由于此事保密，消息人士要求匿名。因不在欧美常规工作时间，尚未立刻联系上达能和WhiteWave Foods就此消息置评。

达能旗下品牌包括Actimel和Activia等，其全球竞争对手为雀巢 和联合利华 。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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