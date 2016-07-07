台湾货币市场：隔拆利率微幅上扬，因央行意外引导拆款利率走高

* 央行引导隔夜拆款利率走高，市场错愕 * 台风即将来袭，提前进行调度 * RP资金多缺不一，公债利率难以下调 记者 董永年 路透台北7月7日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四微幅向上。资金调度人士表示，因受央行意外引导隔夜 拆款利率走高带动，自0.179%微升至0.180%。 央行周二才引导隔拆利率自0.180%下调至0.179%。对此忽下忽上的调整，多位金融机构资调人士均指出无 法理解。 〞我完全看不懂。〞一位银行交易员说。 另一交易员则称，央行引导隔拆利率下调至0.179%后，包括公债RP、短票利率都下不去，短票利率还停留 在6月底降息前的水准，但这也不应是让央行调整的理由。 此外，由于强烈台风尼伯特来势汹汹，金融机构普遍预期明日料放台风假，因此今日提早作好调度。 一拆出方公股银行交易员表示，若是明日放假，积数要累计四天，所以不敢堆太多资金。 另一银行交易员也称，无论是拆出或拆入方，大家都想把缺口弄小一点。不过因为目前是旬初，影响程度 不大。 根据中央气象局在本地时间11:30分发布的最新海上陆上台风警报，强烈台风尼伯特(国际命名NEPARTAK) ，过去三小时移动速度略为减慢，其中心目前在花莲东南方海面，向西北西移动，其暴风圈正逐渐进入台湾东 南部近海，对全台各地及澎湖将构成威胁。 本地时间12:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.290 32.407 台湾加权股价指数<.TWII 8,639.57 8,575.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.180% 0.179-0.210% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.179-0.300% --两周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.270-0.300% **短票利率不变** 短票方面，交易员表示，今日短票成交利率持稳上日水准，受央行意外引导隔拆利率微幅往上影响，银行 对利率更为坚持，主要成交在0.30%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.30-0.36%，成交量73.93亿台币 ；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.29-0.34%，成交量80.16亿台币。 今日央行定存单到期金额为14亿；发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，余日为周五的8亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为335亿台币，累计超额准备996亿台币、加计前期1%的超 额准备为3,275亿台币。 **多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，受大型寿险抽回资金影响，今日投信需求降低，整体虽偏宽松 但多缺不一。 由于台风将临，交易员普遍避开8、11日的资金落点，以免明日一旦放台风假，周一作业将陷入混乱。 〞明天到底会不会放(假)啊?不敢落明天耶。〞一位大型证券商交易员说。 针对今日央行意外引导隔拆利率往上。交易员认为，周二央行引导隔拆利率下调至0.179%时，公债RP、短 票利率也下不去，如今又调回来，只能说未来RP利率下调的机会已经消失了。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0. 28-0.30%，约同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；短天期公司债附 买回利率主要成交在0.21-0.30%左右。(完) (审校 杨淑祯)