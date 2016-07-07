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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 12:23 BJT

台湾货币市场：隔拆利率微幅上扬，因央行意外引导拆款利率走高

* 央行引导隔夜拆款利率走高，市场错愕
    * 台风即将来袭，提前进行调度
    * RP资金多缺不一，公债利率难以下调

     记者 董永年
    路透台北7月7日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四微幅向上。资金调度人士表示，因受央行意外引导隔夜
拆款利率走高带动，自0.179%微升至0.180%。
    
    央行周二才引导隔拆利率自0.180%下调至0.179%。对此忽下忽上的调整，多位金融机构资调人士均指出无
法理解。
    
    〞我完全看不懂。〞一位银行交易员说。
    
    另一交易员则称，央行引导隔拆利率下调至0.179%后，包括公债RP、短票利率都下不去，短票利率还停留
在6月底降息前的水准，但这也不应是让央行调整的理由。
    
    此外，由于强烈台风尼伯特来势汹汹，金融机构普遍预期明日料放台风假，因此今日提早作好调度。
    
    一拆出方公股银行交易员表示，若是明日放假，积数要累计四天，所以不敢堆太多资金。
    
    另一银行交易员也称，无论是拆出或拆入方，大家都想把缺口弄小一点。不过因为目前是旬初，影响程度
不大。
      
    根据中央气象局在本地时间11:30分发布的最新海上陆上台风警报，强烈台风尼伯特(国际命名NEPARTAK)
，过去三小时移动速度略为减慢，其中心目前在花莲东南方海面，向西北西移动，其暴风圈正逐渐进入台湾东
南部近海，对全台各地及澎湖将构成威胁。
    
    
 本地时间12:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.290                     32.407    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,639.57                  8,575.75    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.180%               0.179-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.300%               0.179-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.300%               0.270-0.300%
    
     
    **短票利率不变**
    
    短票方面，交易员表示，今日短票成交利率持稳上日水准，受央行意外引导隔拆利率微幅往上影响，银行
对利率更为坚持，主要成交在0.30%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.301%，区间为0.30-0.36%，成交量73.93亿台币
；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.29-0.34%，成交量80.16亿台币。    
    
    今日央行定存单到期金额为14亿；发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，余日为周五的8亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为335亿台币，累计超额准备996亿台币、加计前期1%的超
额准备为3,275亿台币。
    
       
    **多缺不一**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，受大型寿险抽回资金影响，今日投信需求降低，整体虽偏宽松
但多缺不一。
    
    由于台风将临，交易员普遍避开8、11日的资金落点，以免明日一旦放台风假，周一作业将陷入混乱。
    
    〞明天到底会不会放(假)啊?不敢落明天耶。〞一位大型证券商交易员说。
    
    针对今日央行意外引导隔拆利率往上。交易员认为，周二央行引导隔拆利率下调至0.179%时，公债RP、短
票利率也下不去，如今又调回来，只能说未来RP利率下调的机会已经消失了。    
     
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.
28-0.30%，约同于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.34-0.36%，亦大致同于上日。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；短天期公司债附
买回利率主要成交在0.21-0.30%左右。(完)     　

 (审校 杨淑祯)

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