台湾汇市：台币兑美元早盘扬升，外资汇入但忧台风休市成交稍淡

路透台北7月7日 - 台币兑美元 周四走升，因股市上涨，市场避险情绪趋向和缓。汇银人士指出，外资汇入令台币一吐近日怨气，台币跟随亚币走强。只不过台风逼近，明日台北金融市场有休市可能，交易落入清淡。

汇银人士表示，台币盘初随韩元 开高，涨升一度达1角以上。但市场深怕周五可能因台风休市，且周五美国又将公布非农就业数据，变数在前，交易阑珊。本地时间10:30为止，汇市成交1.25亿，约是上日同时间的一半。

〞如果台风要来明天不上班，明天晚上又有非农，大家不敢开新的部位，要休三天跑不掉了，〞一位本地商银交易人士说。

他们表示，今日市场以实质交易为主，外资抛汇颇踊跃。估计台币短期将随国际金融市场波动，区间料在32.3-32.5。

今年第一个台风--强烈台风“尼伯特”(NEPARTAK)正逐步逼近台湾，中央气象局周三晚间连续发出海上和陆上台风警报。目前台湾东部城市已宣布今日午后四时停班停课。

亚洲股市周四上涨，此前乐观的美国数据缓解了一些英国脱欧引发的恐慌。

本地时间10:49，韩元兑美元 报1,156.4，上日收在1,165.6；台股加权指数 则涨0.70%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大，看贬美元气氛升；目前一个月美元/台币远汇 报32.259/32.289，上日收在32.310。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.300-32.350

最新相关报导链接：

--《焦点》美联储会议记录暗示在英国退欧影响更明朗前美联储将暂不升息