台湾汇市：台币兑美元早盘扬升，外资汇入但忧台风休市成交稍淡

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北7月7日 - 台币兑美元 周四走升，因股市上涨，市场避险情绪趋向和缓。汇银人士指出，外资汇入令台币一吐近日怨气，台币跟随亚币走强。只不过台风逼近，明日台北金融市场有休市可能，交易落入清淡。
汇银人士表示，台币盘初随韩元 开高，涨升一度达1角以上。但市场深怕周五可能因台风休市，且周五美国又将公布非农就业数据，变数在前，交易阑珊。本地时间10:30为止，汇市成交1.25亿，约是上日同时间的一半。
〞如果台风要来明天不上班，明天晚上又有非农，大家不敢开新的部位，要休三天跑不掉了，〞一位本地商银交易人士说。
他们表示，今日市场以实质交易为主，外资抛汇颇踊跃。估计台币短期将随国际金融市场波动，区间料在32.3-32.5。
今年第一个台风--强烈台风“尼伯特”(NEPARTAK)正逐步逼近台湾，中央气象局周三晚间连续发出海上和陆上台风警报。目前台湾东部城市已宣布今日午后四时停班停课。
亚洲股市周四上涨，此前乐观的美国数据缓解了一些英国脱欧引发的恐慌。
本地时间10:49，韩元兑美元 报1,156.4，上日收在1,165.6；台股加权指数 则涨0.70%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大，看贬美元气氛升；目前一个月美元/台币远汇 报32.259/32.289，上日收在32.310。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.300-32.350
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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