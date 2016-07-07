香港个股：中国玻璃获中建材集团增持股份，有望成为第一大股东

路透香港7月7日 - 中国最大的镀膜玻璃生产商--中国玻璃控股有限公司 称，其第三大股东中国建材集团拟增持该公司的股份，完成后将取代联想控股 的最大股东地位。

据周三晚间的公告，中建材集团与中国玻璃第二大股东Pilkington（皮尔金顿）订立买卖协议，同意收购后者所持中国玻璃约1.56亿股或8.64%股份，完成后中建材集团的持股比例将由14.36%升至23.01%，并成为最大股东。

Pilkington是全球主要玻璃生产商--日本Nippon Sheet Glass 的子公司，现时Pilkington持有中国玻璃21.55%股份，略低于联想控股的持股22.8%。

不过中国玻璃表示，拟议股份收购能否完成，将取决于相关买卖协议所列的若干条件能否获得满足，换言之有关事项可能会亦可能不会继续进行。

中国正致力调结构以达至经济转型，国务院此前表示，到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间，水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。

今年初中国两大建材集团--中建材集团与中材集团证实正在筹划战略重组事宜， 反映行业加速整合。

中国玻璃周四早盘一度涨近7%，香港时间11:15，升幅收窄至2.3%，报0.89港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)