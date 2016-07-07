《全球汇市》澳元因标普调降澳洲信用评级展望而下挫，日圆走坚

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1092 1.1099 -0.06 +2.14 1.0860 美元/日圆 100.91 101.31 -0.39 -16.12 120.30 欧元/日圆 111.92 112.39 -0.42 -14.22 130.47 美元/瑞郎 0.9743 0.9743 +0.00 -2.75 1.0018 英镑/美元 1.2936 1.2929 +0.05 -12.23 1.4738 美元/加元 1.2961 1.2960 +0.01 -6.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.6944 6.6945 -0.00 +1.92 6.5680 澳元/美元 0.7515 0.7515 +0.00 +3.30 0.7275 新西兰元/美元 0.7136 0.7128 +0.11 +4.56 0.6825 澳元/日圆 75.870 76.160 -0.38 -13.41 87.620 新西兰元/日圆 72.020 72.250 -0.32 -12.15 81.980 英镑/日圆 130.59 130.91 -0.24 -26.31 177.22 澳元/新西兰元 1.0530 1.0533 -0.03 -1.26 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/李春喜/张明钧/侯雪苹/李爽/王颖；审校 张涛/龚芳/杜明霞/徐文焰/蔡美珍/李婷仪)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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