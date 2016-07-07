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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 11:48 BJT

《全球汇市》澳元因标普调降澳洲信用评级展望而下挫，日圆走坚

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1092  1.1099  -0.06  +2.14  1.0860
    美元/日圆            100.91  101.31  -0.39 -16.12  120.30
    欧元/日圆         111.92  112.39  -0.42 -14.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9743  0.9743  +0.00  -2.75  1.0018
    英镑/美元            1.2936  1.2929  +0.05 -12.23  1.4738
    美元/加元            1.2961  1.2960  +0.01  -6.34  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6944  6.6945  -0.00  +1.92  6.5680
    澳元/美元            0.7515  0.7515  +0.00  +3.30  0.7275
    新西兰元/美元        0.7136  0.7128  +0.11  +4.56  0.6825
    澳元/日圆         75.870  76.160  -0.38 -13.41  87.620
    新西兰元/日圆     72.020  72.250  -0.32 -12.15  81.980
    英镑/日圆         130.59  130.91  -0.24 -26.31  177.22
    澳元/新西兰元     1.0530  1.0533  -0.03  -1.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/李春喜/张明钧/侯雪苹/李爽/王颖；审校 张涛/龚芳/杜明霞/徐文焰/蔡美珍/李婷仪)

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