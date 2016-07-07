中国汇市：人民币早盘放量小升脱离五年半低点，但短期走势料仍偏弱

* 人民币早盘与中间价均小升，暂时脱离五年半低点

* 央行新监管规则对汇市影响有限

* 美加息延后，英国退欧仍是当前汇市主要风险

* 短期人民币整体走势料仍偏弱

路透上海7月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价放量小升，因隔夜美元指数调整，人民币中间价暂时脱离五年半低点，但CEFTS指数再创新低。交易员称，昨日央行新规不过是对此前监管规则“打上补丁”，对汇市实际影响非常有限，英国退欧影响仍在发酵，短期人民币料仍偏弱。

他们并指出，近期监管层有管有放，坚持市场化方向，因此虽然近期汇价频创新低，但可预计监管层不会为了守住某个点位而大规模入市干预。近期境内衍生品市场也表现平稳，亦可见市场基本接受当前汇市波动。

“现在焦点不在美联储加不加息上面，要看英国退欧风险怎么传导，退欧的风险还没消化完，如果后面退欧情绪又起来，人民币跌破6.7也不需要惊讶。”一外资行交易员称。

中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。

中国货币网周三刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。

北京时间11:57，人民币兑美元 即期报6.6846元,上日收报6.69元，夜盘终报6.6959元。今日人民币兑美元中间价 报6.682元，上日中间价为6.6857元。人民币兑美元即期成交额 为99.91亿美元，上日半日为79.61亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数继续微跌0.18%至94.25，刷新纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.41，BIS篮子指数微跌至95.42，亦创纪录新低。

全球汇市方面，澳元周四走软，此前标准普尔将澳洲信用评级展望下调至负面；与此同时，避险货币日圆走坚，受英国上个月公投决定脱离欧盟影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8395元, 上日尾盘为6.849元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6956元, 上一交易日尾盘报6.6956元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6845；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。