版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 12:27 BJT

中国货币市场：供给仍充裕利率波动有限，关注下周MLF到期及缴税影响

路透上海7月7日 - 中国银行间市场周四主要回购利率波动不大，流动性延续充裕局面
。交易人士表示，央行公开市场连续第四日净回笼逾千亿元，但资金面宽松格局不改，大行
供给充足，短期机构预期仍属平稳。
    
    他们并称，下周开始将有大量MLF（中期借贷便利）到期，同时还将有月度缴税扰动因
素叠加，整体影响仍值得关注。
    
    “钱蛮多的，早上还是有减点出的，下午估计就更多了，可能就是之前放的太多了，现
在回笼对冲一下吧， 也不知道哪里来的钱，但是下周肯定要有变化了，”上海一银行交易
员说。
    
    他猜测认为，目前资金充裕的原因可能是二季度末财政也有投放资金；不过考虑到下周
有MLF到期及月度缴税扰动，“资金面慢慢就没有这么宽松了。”
         
    中国央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1
,150亿元。截至今日，本周公开市场连四日净回笼规模达6,150亿元。 
    
    据路透统计，本周共有8,400亿元逆回购到期，期限均为七天。另外，自7月13日-25日
，MLF到期规模总计达5,290亿元；而7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期。
    
    华南一银行交易员表示，7月缴税量还是比较大的，因为每个季度的第一个月都要预交
上一季度的所得税，之前4月也曾经因缴税跟MLF到期导致资金面一度紧张，所以还是不能掉
以轻心。
    
     “流动性还是看央妈态度，等着看近期MLF会不会续做吧，”他称。
      
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间12:11             今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9698     1.9681      +0.17
         七天      2.2616     2.2796      -1.80
         14天     2.6321     2.6114      +2.07
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     4.7300     3.0150    +171.50
         七天     2.2550     2.3200      -6.50
         14天    2.3600     2.1500      +21.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.4200     2.3500      +7.00
         14天  2.6400     2.6700      -3.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9970     1.9990      -0.20
         七天       2.3300     2.3370      -0.70
         三个月     2.9455     2.9530      -0.75
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐