中国货币市场：供给仍充裕利率波动有限，关注下周MLF到期及缴税影响

路透上海7月7日 - 中国银行间市场周四主要回购利率波动不大，流动性延续充裕局面 。交易人士表示，央行公开市场连续第四日净回笼逾千亿元，但资金面宽松格局不改，大行 供给充足，短期机构预期仍属平稳。 他们并称，下周开始将有大量MLF（中期借贷便利）到期，同时还将有月度缴税扰动因 素叠加，整体影响仍值得关注。 “钱蛮多的，早上还是有减点出的，下午估计就更多了，可能就是之前放的太多了，现 在回笼对冲一下吧， 也不知道哪里来的钱，但是下周肯定要有变化了，”上海一银行交易 员说。 他猜测认为，目前资金充裕的原因可能是二季度末财政也有投放资金；不过考虑到下周 有MLF到期及月度缴税扰动，“资金面慢慢就没有这么宽松了。” 中国央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1 ,150亿元。截至今日，本周公开市场连四日净回笼规模达6,150亿元。 据路透统计，本周共有8,400亿元逆回购到期，期限均为七天。另外，自7月13日-25日 ，MLF到期规模总计达5,290亿元；而7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期。 华南一银行交易员表示，7月缴税量还是比较大的，因为每个季度的第一个月都要预交 上一季度的所得税，之前4月也曾经因缴税跟MLF到期导致资金面一度紧张，所以还是不能掉 以轻心。 “流动性还是看央妈态度，等着看近期MLF会不会续做吧，”他称。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9698 1.9681 +0.17 七天 2.2616 2.2796 -1.80 14天 2.6321 2.6114 +2.07 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.7300 3.0150 +171.50 七天 2.2550 2.3200 -6.50 14天 2.3600 2.1500 +21.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4200 2.3500 +7.00 14天 2.6400 2.6700 -3.00 Shibor 其中:隔夜 1.9970 1.9990 -0.20 七天 2.3300 2.3370 -0.70 三个月 2.9455 2.9530 -0.75 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)