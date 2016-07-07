《国际主要央行公开市场操作一览》--7月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透北京7月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
7/6 隔夜逆回购 -834.01 0.25%(固定利率)
7/5 隔夜逆回购 -1,112.42 0.25%(固定利率)
7/1 四天逆回购 -1,134.28 0.25%(固定利率)
6/30 隔夜逆回购 -2,788.09 0.25%(固定利率)
永久操作：
7/6 买入MBS 6.31 --
买入MBS 12.18 --
7/5 买入MBS 20.80 --
7/1 买入MBS 13.02 --
6/30 买入MBS 20.80 --
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响；会议记录并显示，包括联邦公开市场委员会(FOMC)有投票委员在内，联储决策者对英国6月23日举行的退欧公投普遍感到不安。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/6 七天期反向交易 20亿美元 0.89%(固定利率)
7/5 七天期反向交易 440.888 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行执委劳滕施莱格周二表示，央行目前的货币政策是适宜的，她警告德国不要过度批评欧洲央行；货币政策奏效，因为融资成本正在降低；她并警告称，如果在政策会以前严厉批评欧洲央行的政策立场，可能给人留下印象，认为央行的独立性不再重要。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 305,380
上周三 303,630
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当期变化 +1,750
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，该行准备在必要时进一步扩大货币政策刺激，以实现2%的通胀率目标。但他未提及英国退欧，该事件引发的动荡在金融市场蔓延。黑田东彦维持央行对经济的乐观看法不变，暗示他对日本经济的复苏前景抱有信心。
--前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周一表示，央行应避免扩大货币刺激举措，本月政策会议上也应如此，因为借贷成本已经非常之低，经济形势非常有利；央行下一步应逐步减少其大规模资产购买计划，同时进一步下调已经为负值的利率，从而缓和公债收益率的上升。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率降至0.65%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行2,346.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额3,802.5亿台币，存单发行余额减1,456亿。
--台湾央行周二发行2,086.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,035台币，存单发行余额增51.5亿。
--台湾央行周一发行5,056.8亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额6,832.8亿台币，存单发行余额减1,776亿。
--台湾央行6月30日召开季度理监事会议，一如预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.375%。此为连续第四季降息半码。 (完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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