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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 12:56 BJT

《汇市简讯》美元兑新加坡元小跌，整体交投清淡

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* 美元兑新加坡元下跌，可能下探周二低位1.3460

* 英镑和澳元反弹、以及美元兑离岸人民币回落都带来压力

* 整体交投清淡

* 美国非农就业报告周五公布前，该货币对可能将在1.3460-1.3560区间整固

* 美元兑坡元现报1.3488-92，盘中交投于1.3485-1.3515；新加坡海峡时报指数跌0.24%(完)

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