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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 13:14 BJT

澳新汇市：澳元因评级行动而受挫后反弹，新西兰元静待央行官员讲话

澳债变化不大，10年期澳洲公债收益率(殖利率)位于1.88%，使得澳债相对于收益率为负的公债具有高度吸引力。

澳元兑美元 最新报0.7513美元，基本持平于上日。标准普尔周四警告可能在两年内调降澳洲的AAA级债信评等之后 ，澳元一度跌至0.7467美元。

“我们并不认为标普评估的变化会导致澳元兑美元持续下跌，毕竟澳洲政府的信用评级并没有被下调，只不过是未来两年有三成的可能性被下调，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Joseph Capurso称。

澳元兑新西兰元 持平于1.0519新西兰元，继续自周一所及一年低点1.0371新西兰元反弹。

新西兰元兑美元 在0.7144美元处持坚，部分得益于美元轻微疲软。

投资者在等待新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)发表有关宏观审慎政策和房地产风险的讲话。

斯宾塞将于0530 GMT左右发表讲话。(完)

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(编译 王颖/孙国玉；审校 李爽/王洋)

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