澳新经济指标预测--7月8日-7月15日****

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日当周 7月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月11日当周 7月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 5月 -- +1.7% 投资性房屋融资 -- -5.0% 7月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 正10 企业信心指数 -- 正3 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- -0.5% 7月13日(三) 0030 澳洲消费者信心(较前月) 7月 -- -1.0% 1200 新西兰制造业表现指数 6月 -- 57.1 7月14(四) 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.1% 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 -- 增加1.79 全职就业人数(万人) -- 持平 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 5.7% 0300 新西兰公债海外持有比例 6月 -- 65.2% 7月15日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿