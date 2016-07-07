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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 13:46 BJT

企业并购：法国达能称将以每股56.25美元收购美国WhiteWave Foods

路透巴黎7月7日 - 全球最大酸奶生产商法国达能 周四表示，将以每股56.25美元收购美国有机食品生产商WhiteWave Foods ，该交易将使达能的美国业务增加一倍。

在达能艰难应对巴西和俄罗斯等市场的挫败之际，该交易将把WhiteWave旗下Silk杏仁奶和Earthbound Farm Organic沙拉等受欢迎的健康食品纳入达能产品组合，以使达能吸引富裕的消费者。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)

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