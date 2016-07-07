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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 14:18 BJT

新兴汇市：风险偏好改善推动多数亚币上涨，人民币脱离五年半低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.68    101.30   +0.62  +19.49    120.30
    坡元            1.3501    1.3502   +0.01   +4.99    1.4175
    台币          32.290    32.407   +0.36   +2.40    33.066
    韩元           1154.13   1165.60   +0.99   +1.80   1174.95
    泰铢             35.19     35.22   +0.09   +2.36     36.02
    菲律宾披索       47.03     47.02   -0.01   -0.27     46.90
    印度卢比       67.49     67.46   -0.04   -1.98     66.15
    人民币          6.6850    6.6959   +0.16   -2.89    6.4921
    
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 
        印尼及马来西亚金融市场逢假日休市
       (完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/郑茵/张明钧; 审校 汪红英/刘秀红)

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