台湾股市：随亚股乐观气氛收高，台风逼近交易保守量能减缩

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北7月7日 - 台湾股市周四收高，受亚洲股市乐观气氛带动；但因强烈台风正逼近台湾，周五金融市场可能休市，市场气氛倾向保守观望。
台湾加权股价指数 收涨0.76%,至8,640.91点；今日成交初值 为629.91亿台币，上交易日修正后为792.93亿。
台新投顾协理黄文清说，〞明天可能台风来会放假，量缩的很小。〞
根据中央气象局在本地时间13:15分发布的最新海上陆上台风警报，强烈台风尼伯特(国际命名NEPARTAK)，目前中心位置在花莲的东南方约350公里海面上。过去三小时移动速度略为减慢，其中心目前在花莲东南方海面，向西北西移动。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师指出，下周美国将进入财报周，因6月底英国退欧公投确定后，造成国际金融市场大幅波动，不排除金融股可能面临资产减损较大，不利财报，对下周股市走势投入变数，预料台股可能向下趋弱盘整，区间先看8,398-8,700点。
分析师也表示，下周指标企业--台积电 及大立光 将在周四召开投资人说明会，预料龙头企业台积电对第三季的预估不会太差，可能带动一小波多头行情。
分析师预估，明日指数区间在8,550-8,650点。
亚洲股市周四上涨，此前乐观的美国数据缓解了一些英国脱欧引发的恐慌 。本地时间13:56，亚洲主要股市多数上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.92%。(完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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