台湾股市：随亚股乐观气氛收高，台风逼近交易保守量能减缩

路透台北7月7日 - 台湾股市周四收高，受亚洲股市乐观气氛带动；但因强烈台风正逼近台湾，周五金融市场可能休市，市场气氛倾向保守观望。

台湾加权股价指数 收涨0.76%,至8,640.91点；今日成交初值 为629.91亿台币，上交易日修正后为792.93亿。

台新投顾协理黄文清说，〞明天可能台风来会放假，量缩的很小。〞

根据中央气象局在本地时间13:15分发布的最新海上陆上台风警报，强烈台风尼伯特(国际命名NEPARTAK)，目前中心位置在花莲的东南方约350公里海面上。过去三小时移动速度略为减慢，其中心目前在花莲东南方海面，向西北西移动。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师指出，下周美国将进入财报周，因6月底英国退欧公投确定后，造成国际金融市场大幅波动，不排除金融股可能面临资产减损较大，不利财报，对下周股市走势投入变数，预料台股可能向下趋弱盘整，区间先看8,398-8,700点。

分析师也表示，下周指标企业--台积电 及大立光 将在周四召开投资人说明会，预料龙头企业台积电对第三季的预估不会太差，可能带动一小波多头行情。

分析师预估，明日指数区间在8,550-8,650点。