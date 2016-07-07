台湾债市：10年券殖利率随央行升短率收涨，逢高买单涌现致弹幅缩减

* 10年券殖利率出量收升，终止连二跌

* 央行升隔拆及台股走涨，促殖利率狂弹

* 买单逢高大举进场，使殖利率弹幅缩减

* 明日105/4殖利率预估在0.67-0.705%

路透台北7月7日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率出量收涨，终止连二日跌势。交易员表示，受央行反手调升隔拆利率0.1基点，以及台股上涨等冲击，今天殖利率止跌强弹，惟逢高买单涌现致弹幅缩减。

他们指出，央行早盘突然反向调升隔拆利率，带动连两日狂跌的殖利率止跌反弹，但10年券殖利率只弹到0.7%附近卖压即消化完毕，主要是景气不佳、殖利率趋势看跌，此时不宜空手，空手者纷纷趁殖利率强弹之际进场。

〞今天应该是个美丽的误会，大家看到隔拆利率上调0.1BP(基点)总是会紧张一下嘛 ，但结果还是一样，(殖利率)向下方向没有改变。〞一大型证券商交易员说。

他表示，央行近日引导短率突上突下的做法有点奇怪，是否代表下周隔拆利率还有可能一天上一天下？或是货币政策也可以〞发夹弯〞？但从央行对经济前景持悲观看法观察，未来殖利率仍有下档空间，〞这种行情空手太可怕，利率弹上来就有一堆人排排站等着接。〞

另一大型证券商交易员亦称，美国今年升息机率大降，国际债市继续偏多，美债殖利率若续跌，台债将跟着走低，惟往下还是有极限，〞接下来往下速度会稍微缓慢一点，否则到第三季就看到零利率了。〞

交易员表示，央行逆势拉升隔拆利率，正好给连两日急挫的公债殖利率喘一口气的空间、缓和殖利率跌势，惟国际债市殖利率续创新低，短线市场气氛偏多，且不管央行还要不要降息，台债目前无看空理由。

台湾银行间隔夜拆款利率周四开高在0.180%，上日收在0.179%。央行甫于周二引导隔拆利率自0.180%降至0.179%，此时又引导向上，引起市场一阵猜疑。

台湾股市 周四收高0.76%，受亚洲股市乐观气氛带动。

交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.67-0.705%；五年期公债105/8殖利率主要区间在0.49-0.51%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.60 0.5000% 0.4960-0.5200% 16.5 10 105/4 +1.80 0.6910% 0.6820-0.7060% 196.0

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30 104/11 没有成交 20 105/6 1.2150% 10 105/4 0.6910%

5 105/8 0.5000%

3 105/1 0.3750%