《汇市简讯》美元/日圆欧洲盘初走弱，目前低点为100.65

* 美元/日圆在欧洲盘初走弱，日经指数收低0.67%

* 美元/日圆纽约高点为101.47，亚洲早盘高点为101.41

* 美元兑英镑及兑新西兰元卖压突出

* 尽管日经指数下跌，但风险人气不是太糟糕，有仓位调整操作

* 100.50下方有美元/日圆买兴，尤其是在100.00前方