《汇市简讯》美元/日圆欧洲盘初走弱，目前低点为100.65

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
0607GMT
* 美元/日圆在欧洲盘初走弱，日经指数收低0.67%
* 美元/日圆纽约高点为101.47，亚洲早盘高点为101.41
* 美元兑英镑及兑新西兰元卖压突出
* 尽管日经指数下跌，但风险人气不是太糟糕，有仓位调整操作
* 100.50下方有美元/日圆买兴，尤其是在100.00前方
* 逢高卖出策略仍然适用，从101.00开始挂有卖单
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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