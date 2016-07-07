《汇市简讯》欧元/美元可能保持现状，等待明日的美国就业报告

0645GMT * 欧元/美元探至1.1100上方，逢高卖出者出现，押注英镑进一步下 跌限制涨幅 * 可能继续保持平静，因投机客坐等观望明日的美国就业报告 * 该就业报告意外强劲的程度可能需要和上份报告意外疲弱一样，才 能改变关于美国利率前景的看法 * 对冲不确定性的需要亦将支撑美国公债，对美元不利(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 王洋)