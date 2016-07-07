版本:
中国
债券 | 2016年 7月 7日 星期四 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能保持现状，等待明日的美国就业报告

0645GMT
    
    * 欧元/美元探至1.1100上方，逢高卖出者出现，押注英镑进一步下
跌限制涨幅
    * 可能继续保持平静，因投机客坐等观望明日的美国就业报告
    * 该就业报告意外强劲的程度可能需要和上份报告意外疲弱一样，才
能改变关于美国利率前景的看法
    * 对冲不确定性的需要亦将支撑美国公债，对美元不利(完)
    
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张涛；审校 王洋)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐