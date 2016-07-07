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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 15:04 BJT

《汇市简讯》英镑/美元接近即将到期大型选择权履约价1.30

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    * 英镑在接近1.30时遇阻，此前在亚洲盘从1.2876上涨
    * 履约价1.3000的大型选择权纽约到期。1.3000是周二低点
    * 1.3000略上方有更多卖单
    * 空头回补扶助亚洲时段上涨，传言称1.2830附近有规模可观的买单
(完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 王洋)

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